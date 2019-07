Weekend rainfall totals

…72 HOUR PRECIPITATION REPORTS…

LOCATION AMOUNT

…BASTROP COUNTY…

CEDAR CREEK 1.0 ENE 2.20 IN

BASTROP 5.7 NE 2.18 IN

CEDAR CREEK 5.6 ESE 2.16 IN

DALE 7.6 N 1.96 IN

WYLDWOOD 8.3 SSW 1.76 IN

…BLANCO COUNTY…

BLANCO 7.2 SE 2.25 IN

BLANCO 8.8 ENE 1.50 IN

…BURNET COUNTY…

BERTRAM 9.4 NE 1.35 IN

GRANITE SHOALS 1.1 SE 0.52 IN

BURNET 2.8 W 0.46 IN

BURNET 5.7 WSW 0.42 IN

…CALDWELL COUNTY…

LOCKHART 8.4 ESE 1.99 IN

LOCKHART 5.2 S 1.87 IN

LOCKHART 4.3 ENE 1.85 IN

…FAYETTE COUNTY…

LA GRANGE 10.2 NW 2.73 IN

SMITHVILLE 6.6 SE 2.28 IN

LA GRANGE 7.8 NNE 1.45 IN

LA GRANGE 3.5 ENE 1.45 IN

FLATONIA 0.4 SW 1.32 IN

LA GRANGE 8.1 SE 0.83 IN

…GILLESPIE COUNTY…

FREDERICKSBURG 0.7 S 0.39 IN

WILLOW CITY 4.2 W 0.38 IN

HARPER 1.0 NW 0.21 IN

…HAYS COUNTY…

DRIPPING SPRINGS 4.8 ENE 2.89 IN

KYLE 0.8 NE 2.52 IN

SAN MARCOS 3.7 N 2.40 IN

WIMBERLEY 3.6 ENE 2.05 IN

DRIPPING SPRINGS 8.4 W 1.66 IN

WIMBERLEY 4.0 WSW 1.56 IN

HAYS 5.0 NW 1.48 IN 0

DRIPPING SPRINGS 7.6 N 1.47 IN

HAYS 6.2 NW 1.41 IN

…LLANO COUNTY…

KINGSLAND 0.5 S 0.51 IN

BUCHANAN DAM 3.6 SSW 0.30 IN

LLANO 11.6 S 0.21 IN

LLANO 0.4 ESE 0.15 IN

…TRAVIS COUNTY…

PFLUGERVILLE 4.0 NE 6.41 IN

PFLUGERVILLE 2.9 ENE 6.10 IN

PFLUGERVILLE 3.1 ENE 5.51 IN

PFLUGERVILLE 0.5 N 5.14 IN

AUSTIN 1.0 N(45TH&SHCRK) 4.79 IN

PFLUGERVILLE 4.0 ENE 4.75 IN

AUSTIN 2.8 E 4.35 IN

AUSTIN 6.6 SSW 3.83 IN

AUSTIN 2.9 NNW 3.49 IN

SUNSET VALLEY 0.7 SE 3.10 IN

AUSTIN 5.9 NW 2.96 IN

AUSTIN 7.0 N 2.94 IN

ANDERSON MILL 2.2 S 2.78 IN

ROLLINGWOOD 2.8 SW 2.73 IN

AUSTIN 4.2 NW(360&PENNEB) 2.62 IN

ELGIN 3.8 W 2.58 IN

AUSTIN 7.6 W 2.52 IN

WEST LAKE HILLS 2.4 NNW 2.24 IN

AUSTIN 10.8 WSW 1.86 IN

AUSTIN 9.8 WSW 1.70 IN

SUNSET VALLEY 3.6 W 1.35 IN

LEANDER 2.3 SSW 1.08 IN

…WILLIAMSON COUNTY…

TAYLOR 1.1 NNW 8.18 IN

HUTTO 0.8 WNW 4.27 IN

ROUND ROCK 2.2 ESE 3.84 IN

ROUND ROCK 1.3 ESE 3.34 IN

GEORGETOWN 6.7 NW 3.04 IN

GEORGETOWN 5.9 NNW 2.66 IN

LIBERTY HILL 4.2 NE 2.61 IN

GEORGETOWN 4.5 SSE 2.53 IN

GEORGETOWN 2.0 N 2.52 IN

GEORGETOWN 4.6 NNW 2.41 IN

GEORGETOWN 5.3 NNW 2.39 IN

ANDERSON MILL 0.9 WNW 2.31 IN

GEORGETOWN 2.2 NW 2.31 IN

BARTLETT 5.0 W 2.18 IN

GEORGETOWN MUNICIPAL AIRPORT 2.15 IN

GEORGETOWN 3.0 ESE 2.11 IN

GEORGETOWN 5.4 NW 2.08 IN

GEORGETOWN 8.0 WNW 1.89 IN

GEORGETOWN 4.7 NNW 1.69 IN