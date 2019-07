Weekend deluge for many, others not so much

Weekend downpours brought soaking rain to much of the Austin metro area and surroundings counties, with totals ranging from 1.2″ to 8.2″. But, some Hill Country locations missed out entirely on the beneficial rainfall.

Taylor received the most rainfall with 8.2″, though several locations reported 6″ or more from near Pflugerville to Milam County.

Some areas in eastern Gillespie, Blanco, and Burnet counties saw several inches of rainfall, but much of the Hill Country missed out.

————–

72 HOUR PRECIPITATION REPORTS AS OF MONDAY MORNING – NATIONAL WEATHER SERVICE

LOCATION AMOUNT

…BASTROP COUNTY…

CEDAR CREEK 1.0 ENE 2.20 IN

BASTROP 5.7 NE 2.18 IN

CEDAR CREEK 5.6 ESE 2.16 IN

DALE 7.6 N 1.96 IN

WYLDWOOD 8.3 SSW 1.76 IN

…BLANCO COUNTY…

BLANCO 7.2 SE 2.25 IN

BLANCO 8.8 ENE 1.50 IN

…BURNET COUNTY…

BERTRAM 9.4 NE 1.35 IN

GRANITE SHOALS 1.1 SE 0.52 IN

BURNET 2.8 W 0.46 IN

BURNET 5.7 WSW 0.42 IN

…CALDWELL COUNTY…

LOCKHART 8.4 ESE 1.99 IN

LOCKHART 5.2 S 1.87 IN

LOCKHART 4.3 ENE 1.85 IN

…FAYETTE COUNTY…

LA GRANGE 10.2 NW 2.73 IN

SMITHVILLE 6.6 SE 2.28 IN

LA GRANGE 7.8 NNE 1.45 IN

LA GRANGE 3.5 ENE 1.45 IN

FLATONIA 0.4 SW 1.32 IN

LA GRANGE 8.1 SE 0.83 IN

…GILLESPIE COUNTY…

FREDERICKSBURG 0.7 S 0.39 IN

WILLOW CITY 4.2 W 0.38 IN

HARPER 1.0 NW 0.21 IN

…HAYS COUNTY…

DRIPPING SPRINGS 4.8 ENE 2.89 IN

KYLE 0.8 NE 2.52 IN

SAN MARCOS 3.7 N 2.40 IN

WIMBERLEY 3.6 ENE 2.05 IN

DRIPPING SPRINGS 8.4 W 1.66 IN

WIMBERLEY 4.0 WSW 1.56 IN

HAYS 5.0 NW 1.48 IN 0

DRIPPING SPRINGS 7.6 N 1.47 IN

HAYS 6.2 NW 1.41 IN

…LLANO COUNTY…

KINGSLAND 0.5 S 0.51 IN

BUCHANAN DAM 3.6 SSW 0.30 IN

LLANO 11.6 S 0.21 IN

LLANO 0.4 ESE 0.15 IN

…TRAVIS COUNTY…

PFLUGERVILLE 4.0 NE 6.41 IN

PFLUGERVILLE 2.9 ENE 6.10 IN

PFLUGERVILLE 3.1 ENE 5.51 IN

PFLUGERVILLE 0.5 N 5.14 IN

AUSTIN 1.0 N(45TH&SHCRK) 4.79 IN

PFLUGERVILLE 4.0 ENE 4.75 IN

AUSTIN 2.8 E 4.35 IN

AUSTIN 6.6 SSW 3.83 IN

AUSTIN 2.9 NNW 3.49 IN

SUNSET VALLEY 0.7 SE 3.10 IN

AUSTIN 5.9 NW 2.96 IN

AUSTIN 7.0 N 2.94 IN

ANDERSON MILL 2.2 S 2.78 IN

ROLLINGWOOD 2.8 SW 2.73 IN

AUSTIN 4.2 NW(360&PENNEB) 2.62 IN

ELGIN 3.8 W 2.58 IN

AUSTIN 7.6 W 2.52 IN

WEST LAKE HILLS 2.4 NNW 2.24 IN

AUSTIN 10.8 WSW 1.86 IN

AUSTIN 9.8 WSW 1.70 IN

SUNSET VALLEY 3.6 W 1.35 IN

LEANDER 2.3 SSW 1.08 IN

…WILLIAMSON COUNTY…

TAYLOR 1.1 NNW 8.18 IN

HUTTO 0.8 WNW 4.27 IN

ROUND ROCK 2.2 ESE 3.84 IN

ROUND ROCK 1.3 ESE 3.34 IN

GEORGETOWN 6.7 NW 3.04 IN

GEORGETOWN 5.9 NNW 2.66 IN

LIBERTY HILL 4.2 NE 2.61 IN

GEORGETOWN 4.5 SSE 2.53 IN

GEORGETOWN 2.0 N 2.52 IN

GEORGETOWN 4.6 NNW 2.41 IN

GEORGETOWN 5.3 NNW 2.39 IN

ANDERSON MILL 0.9 WNW 2.31 IN

GEORGETOWN 2.2 NW 2.31 IN

BARTLETT 5.0 W 2.18 IN

GEORGETOWN MUNICIPAL AIRPORT 2.15 IN

GEORGETOWN 3.0 ESE 2.11 IN

GEORGETOWN 5.4 NW 2.08 IN

GEORGETOWN 8.0 WNW 1.89 IN

GEORGETOWN 4.7 NNW 1.69 IN