Peak wind gusts reported overnight

From the Austin/San Antonio National Weather Service office, issued at 7 a.m. Wednesday morning.

Note: These will likely need to be updated, as Burnet recorded a 44 mph wind gust this morning, and unconfirmed gusts up to 50 mph were reported overnight in Manor.

PUBLIC INFORMATION STATEMENT

NATIONAL WEATHER SERVICE AUSTIN/SAN ANTONIO TX

628 AM CST WED FEB 26 2020

…HIGHEST WIND REPORTS OF PAST 6 HOURS…

VALUES OF 25 MPH AND HIGHER SHOWN.

LOCATION SPEED TIME/DATE LAT/LON

…TEXAS…

…BASTROP COUNTY…

BASTROP 33 MPH 0508 AM 02/26 30.20N/97.30W

LACY 32 MPH 0239 AM 02/26 30.33N/97.32W

ELGIN 31 MPH 0300 AM 02/26 30.36N/97.33W

JOHN CRAFT 30 MPH 0539 AM 02/26 29.95N/97.37W

ROCKY HILL 27 MPH 0439 AM 02/26 30.05N/97.11W

…BLANCO COUNTY…

0.7 SE BLANCO (TWDB) 33 MPH 0100 AM 02/26 30.09N/98.42W

…BURNET COUNTY…

BURNET MUNI ARPT-KATE CRADDO 37 MPH 1255 AM 02/26 30.73N/98.23W

BALCONES FLYING X 33 MPH 0135 AM 02/26 30.63N/98.08W

…CALDWELL COUNTY…

SAN MARCOS REGIONAL ARPT 38 MPH 0324 AM 02/26 29.88N/97.87W

LULING 34 MPH 0330 AM 02/26 29.68N/97.65W

DALE 31 MPH 0213 AM 02/26 29.95N/97.54W

…FAYETTE COUNTY…

FAYETTE RGNL AIR CENTER ARPT 39 MPH 0355 AM 02/26 29.90N/96.95W

LA GRANGE 28 MPH 0403 AM 02/26 29.91N/96.86W

…GILLESPIE COUNTY…

GILLESPIE COUNTY ARPT 37 MPH 0155 AM 02/26 30.25N/98.92W

BIRD 27 MPH 0508 AM 02/26 30.26N/98.63W

FREDERICKSBURG 27 MPH 1240 AM 02/26 30.38N/99.08W

…HAYS COUNTY…

DRIPPING SPRINGS 36 MPH 0201 AM 02/26 30.20N/97.97W

KYLE-EAST 32 MPH 0500 AM 02/26 30.00N/97.82W

DRIPPING SPRINGS-NORTH 31 MPH 0400 AM 02/26 30.22N/98.08W

SAN MARCOS-WEST 31 MPH 0400 AM 02/26 29.94N/98.01W

WIMBERLEY-WEST 28 MPH 0200 AM 02/26 30.05N/98.20W

4.4 NE FISCHER (EAA) 27 MPH 0145 AM 02/26 30.02N/98.22W

AUSTIN WATER QD 26 MPH 0448 AM 02/26 30.09N/97.93W

SAN MARCOS 26 MPH 0246 AM 02/26 29.87N/98.00W

BUDA 26 MPH 0215 AM 02/26 30.11N/97.87W

DRIFTWOOD 25 MPH 0539 AM 02/26 30.17N/97.97W

…LEE COUNTY…

GIDDINGS-LEE COUNTY ARPT 32 MPH 0315 AM 02/26 30.17N/96.98W

5.8 S GIDDINGS (UPR) 25 MPH 0415 AM 02/26 30.10N/96.97W

…LLANO COUNTY…

LLANO MUNICIPAL ARPT 33 MPH 0530 AM 02/26 30.78N/98.67W

HORSESHOE BAY RESORT ARPT 29 MPH 1217 AM 02/26 30.53N/98.37W

SUNRISE BEACH VILLAGE 27 MPH 1215 AM 02/26 30.58N/98.42W

…TRAVIS COUNTY…

AUSTIN 43 MPH 0118 AM 02/26 30.36N/97.72W

AUSTIN-BERGSTROM INTL ARPT 41 MPH 0229 AM 02/26 30.18N/97.68W

LAGO VISTA 39 MPH 0200 AM 02/26 30.40N/97.99W

AUSTIN 38 MPH 0249 AM 02/26 30.28N/97.88W

AUSTIN EXECUTIVE AIRPORT 37 MPH 0255 AM 02/26 30.40N/97.57W

2 W TANGLEWOOD FOREST 36 MPH 0318 AM 02/26 30.18N/97.87W

CEDAR PARK 36 MPH 0401 AM 02/26 30.47N/97.85W

AUSTIN-CAMP MABRY 35 MPH 0421 AM 02/26 30.32N/97.77W

AUSTIN 34 MPH 0300 AM 02/26 30.18N/97.86W

PFLUGERVILLE 34 MPH 1230 AM 02/26 30.48N/97.57W

EAST AUSTIN RAWS 33 MPH 0418 AM 02/26 30.27N/97.62W

AUSTIN 32 MPH 0224 AM 02/26 30.24N/97.92W

VOLENTE 32 MPH 0246 AM 02/26 30.40N/97.90W

AUSTIN 31 MPH 0115 AM 02/26 30.40N/97.77W

PFLUGERVILLE 31 MPH 0311 AM 02/26 30.47N/97.56W

AUSTIN 30 MPH 0415 AM 02/26 30.26N/97.72W

LAGO VISTA – RUSTY ALLEN ARP 28 MPH 0215 AM 02/26 30.50N/97.97W

AUSTIN 27 MPH 0322 AM 02/26 30.44N/97.82W

CEDAR PARK 27 MPH 0209 AM 02/26 30.46N/97.86W

PFLUGERVILLE 27 MPH 0405 AM 02/26 30.45N/97.57W

BALCONES 26 MPH 0247 AM 02/26 30.57N/98.04W

DRIPPING SPRINGS 25 MPH 0224 AM 02/26 30.28N/98.07W

…WILLIAMSON COUNTY…

TAYLOR MUNICIPAL AIRPORT 40 MPH 0255 AM 02/26 30.57N/97.44W

ROUND ROCK 35 MPH 0152 AM 02/26 30.55N/97.74W

FLORENCE 34 MPH 0210 AM 02/26 30.75N/97.79W

GEORGETOWN MUNICIPAL AIRPORT 33 MPH 1234 AM 02/26 30.68N/97.68W

3.6 W HUTTO (TWDB) 32 MPH 0610 AM 02/26 30.53N/97.60W

2.5 W THRALL (UPR) 32 MPH 0135 AM 02/26 30.58N/97.34W

GEORGETOWN 29 MPH 0203 AM 02/26 30.70N/97.73W

GEORGETOWN 29 MPH 0300 AM 02/26 30.61N/97.71W

GRANGER 29 MPH 0245 AM 02/26 30.76N/97.50W

FLORENCE 28 MPH 0103 AM 02/26 30.79N/97.91W

GEORGETOWN 27 MPH 0223 AM 02/26 30.72N/97.74W

ROUND ROCK 25 MPH 0308 AM 02/26 30.50N/97.59W

LEANDER 25 MPH 0200 AM 02/26 30.56N/97.86W