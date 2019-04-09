NWS: Two EF-0 tornadoes touched down in Milam County

The National Weather Service confirmed Monday two tornado touchdowns occurred in Milam County Saturday afternoon.
The tornadoes were rated EF-0, with winds up to 85 mph. The first tornado severely damaged a church, and damaged a business, a few sheds and some trees in San Gabriel, five miles north of Thorndale.
The second tornado did no damage as it briefly touched down five miles northeast of Cameron.
Here is the National Weather Service damage survey report:
PUBLIC INFORMATION STATEMENT
NATIONAL WEATHER SERVICE FORT WORTH TX
…NWS DAMAGE SURVEY FOR 4/6/2019 TORNADO EVENT…
.OVERVIEW…
THREE BRIEF EF-0 TORNADOES OCCURRED ON THE AFTERNOON OF APRIL
6TH. TWO OF THESE OCCURRED IN MILAM COUNTY AND ANOTHER OCCURRED IN
FAR WESTERN ROBERTSON COUNTY. ONE TORNADO (MORE INFORMATION BELOW)
DAMAGED THE TOWN OF SAN GABRIEL IN WESTERN MILAM COUNTY. ANOTHER
BRIEF TOUCHDOWN WAS REPORTED APPROXIMATELY 5 MILES NORTHEAST OF
CAMERON IN MILAM COUNTY AT 3:12PM. IN ADDITION, ANOTHER BRIEF ROPE
TORNADO WAS REPORTED APPROXIMATELY 2 MILES NORTHWEST OF CALVERT IN
WESTERN ROBERTSON COUNTY AROUND 3:38PM. LITTLE TO NO DAMAGE
OCCURRED WITH THE TORNADOES NEAR CAMERON AND CALVERT AND THE
TORNADOES LASTED LESS THAN 30 SECONDS.
.SAN GABRIEL TORNADO…
RATING: EF0
ESTIMATED PEAK WIND: 85 MPH
PATH LENGTH /STATUTE/: 0.31 MILES
PATH WIDTH /MAXIMUM/: 150.0 YARDS
FATALITIES: 0
INJURIES: 0
START DATE: 04/06/2019
START TIME: 02:10 PM CDT
START LOCATION: 5 N THORNDALE / MILAM COUNTY / TX
START LAT/LON: 30.6936 / -97.1971
END DATE: 04/06/2019
END TIME: 02:12 PM CDT
END LOCATION: 6 N THORNDALE / MILAM COUNTY / TX
END LAT/LON: 30.698 / -97.1962
SURVEY SUMMARY:
A TORNADO CAUSED DAMAGE IN SAN GABRIEL, DAMAGING A BUSINESS, A
CHURCH, AND A FEW SHEDS. SEVERAL TREES WERE ALSO DAMAGED IN THE
AREA.
EF SCALE: THE ENHANCED FUJITA SCALE CLASSIFIES TORNADOES INTO THE
FOLLOWING CATEGORIES:
EF0…WEAK……65 TO 85 MPH
EF1…WEAK……86 TO 110 MPH
EF2…STRONG….111 TO 135 MPH
EF3…STRONG….136 TO 165 MPH
EF4…VIOLENT…166 TO 200 MPH
EF5…VIOLENT…>200 MPH
NOTE:
THE INFORMATION IN THIS STATEMENT IS PRELIMINARY AND SUBJECT TO
CHANGE PENDING FINAL REVIEW OF THE EVENT AND PUBLICATION IN NWS
STORM DATA.