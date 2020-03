Beneficial rainfall totals, especially in Hill Country

Below are National Weather Service rainfall totals from all of south-central Texas. See our local totals anytime by clicking on our rainfall page.

PUBLIC INFORMATION STATEMENT NATIONAL WEATHER SERVICE AUSTIN/SAN ANTONIO TX FRI MAR 20 2020 ...48 HOUR PRECIPITATION REPORTS... LOCATION AMOUNT TIME/DATE LAT/LON ...TEXAS... ...ATASCOSA COUNTY... PLEASANTON 4.5 N 1.98 IN 0945 AM 03/20 29.03N/98.50W CHARLOTTE 0.6 SW 1.07 IN 0700 AM 03/20 28.85N/98.71W JOURDANTON 5.2 NNW 0.80 IN 0800 AM 03/20 28.98N/98.58W LYTLE 2.0 SSE 0.53 IN 0900 AM 03/20 29.21N/98.79W ...BANDERA COUNTY... UTOPIA 2.7 ENE 0.36 IN 0800 AM 03/20 29.64N/99.49W LOST MAPLES STATE NATURAL AR 0.35 IN 0346 PM 03/20 29.82N/99.60W ...BASTROP COUNTY... ROSANKY 1 W 1.81 IN 0425 PM 03/20 29.93N/97.31W COLORADO RIVER AT SMITHVILLE 1.67 IN 0425 PM 03/20 30.01N/97.16W JOHN CRAFT 1.41 IN 0339 PM 03/20 29.95N/97.37W SMITHVILLE 1.34 IN 1145 AM 03/20 30.01N/97.16W ROCKY HILL 1.21 IN 0339 PM 03/20 30.05N/97.11W LAKE BASTROP AT SIM GIDEON P 1.07 IN 0425 PM 03/20 30.14N/97.27W 2.6 NE BASTROP STATE PARK 1.06 IN 0400 PM 03/20 30.14N/97.27W COLORADO RIVER AT BASTROP 1.03 IN 0425 PM 03/20 30.10N/97.32W CEDAR CREEK 1.02 IN 0400 PM 03/20 30.04N/97.31W CEDAR CREEK BELOW BASTROP 1.02 IN 0425 PM 03/20 30.04N/97.31W 1.0 SW BASTROP 1.02 IN 0325 PM 03/20 30.10N/97.32W LACY 0.91 IN 0339 PM 03/20 30.33N/97.32W 7.5 N WYLDWOOD 0.89 IN 0400 PM 03/20 30.23N/97.43W WILBARGER CREEK NEAR ELGIN 0.89 IN 0425 PM 03/20 30.23N/97.43W 5.6 NW CAMP SWIFT 0.86 IN 0400 PM 03/20 30.27N/97.33W BIG SANDY CREEK NEAR ELGIN 0.86 IN 0425 PM 03/20 30.27N/97.33W 3.3 W CEDAR CREEK 0.82 IN 0400 PM 03/20 30.08N/97.55W CEDAR CREEK 3 WSW 0.82 IN 0425 PM 03/20 30.08N/97.55W BASTROP 5.2 SE 0.79 IN 0800 AM 03/20 30.05N/97.25W BASTROP 0.78 IN 0408 PM 03/20 30.20N/97.30W WYLDWOOD 8.3 SSW 0.70 IN 0910 AM 03/20 30.03N/97.55W ELGIN 10.0 SSW 0.68 IN 0800 AM 03/20 30.21N/97.42W SMITHVILLE 5.4 NNW 0.58 IN 0900 AM 03/20 30.08N/97.19W SMITHVILLE 7.6 NNW 0.58 IN 0900 AM 03/20 30.10N/97.22W CIRCLE D-KC ESTATES 0.9 SE 0.58 IN 0900 AM 03/20 30.15N/97.22W ELGIN 4.4 SSE 0.56 IN 0900 AM 03/20 30.29N/97.34W PAIGE 4.6 SW 0.56 IN 0800 AM 03/20 30.16N/97.16W SMITHVILLE 6.5 NNW 0.55 IN 0800 AM 03/20 30.09N/97.20W PAIGE 7.5 NNW 0.55 IN 0800 AM 03/20 30.31N/97.17W PAIGE 3.2 SW 0.54 IN 0900 AM 03/20 30.18N/97.15W CEDAR CREEK 1.0 ENE 0.54 IN 0800 AM 03/20 30.09N/97.49W BASTROP 1.5 NW 0.53 IN 0940 AM 03/20 30.11N/97.34W MCDADE 4.6 SSW 0.52 IN 0800 AM 03/20 30.22N/97.26W CEDAR CREEK 5.6 ESE 0.51 IN 0800 AM 03/20 30.05N/97.42W BASTROP 6.5 W 0.50 IN 0800 AM 03/20 30.13N/97.41W MCDADE 0.8 WNW 0.49 IN 0800 AM 03/20 30.29N/97.25W ...BEXAR COUNTY... 2.8 NE SAINT HEDWIG 1.60 IN 0330 PM 03/20 29.44N/98.17W 3.7 N SANDY OAKS 1.46 IN 0245 PM 03/20 29.24N/98.40W SOMERSET 9.7 ESE 1.38 IN 1030 AM 03/20 29.18N/98.51W 7.9 NW SANDY OAKS (DATAWISE) 1.30 IN 1201 PM 03/20 29.27N/98.49W 2.5 SE LEON VALLEY (DATAWISE 1.03 IN 0136 PM 03/20 29.46N/98.60W ST. HEDWIG 1.5 SSE 1.02 IN 0900 AM 03/20 29.40N/98.21W 7.6 NW SANDY OAKS 0.89 IN 0400 PM 03/20 29.26N/98.49W 5.1 NE SOMERSET 0.87 IN 0300 PM 03/20 29.26N/98.58W 7.6 SE SAN ANTONIO 0.86 IN 0415 PM 03/20 29.32N/98.45W ELMENDORF 0.8 NNE 0.77 IN 0800 AM 03/20 29.27N/98.33W RANDOLPH AFB 0.64 IN 0421 PM 03/20 29.52N/98.27W LIVE OAK 3.4 NW 0.61 IN 0800 AM 03/20 29.59N/98.38W CONVERSE 1.2 SSE 0.61 IN 0700 AM 03/20 29.50N/98.30W CHINA GROVE 0.6 N 0.57 IN 0700 AM 03/20 29.40N/98.35W LIVE OAK 2.8 NNW 0.55 IN 0900 AM 03/20 29.59N/98.36W 1.9 W SHAVANO PARK (DATAWISE 0.51 IN 1136 AM 03/20 29.59N/98.59W 2.2 S SAN ANTONIO 0.50 IN 0335 PM 03/20 29.39N/98.49W TERRELL HILLS 1.0 NE 0.50 IN 0800 AM 03/20 29.49N/98.43W 3.5 SW LEON VALLEY 0.48 IN 0400 PM 03/20 29.45N/98.63W 1.5 S OLMOS PARK (DATAWISE) 0.47 IN 1043 AM 03/20 29.45N/98.48W 0.8 SW ALAMO HEIGHTS (DATAWI 0.47 IN 0405 PM 03/20 29.47N/98.47W 1.6 SW SAN ANTONIO 0.47 IN 1200 PM 03/20 29.41N/98.51W 1.0 S SAN ANTONIO 0.46 IN 0345 PM 03/20 29.41N/98.49W LIVE OAK 4.6 WNW 0.46 IN 0800 AM 03/20 29.59N/98.41W 3.6 SE HILL COUNTRY VILLAGE 0.43 IN 1253 PM 03/20 29.55N/98.45W ALAMO HEIGHTS 0.7 NNW 0.43 IN 0800 AM 03/20 29.49N/98.47W SAN ANTONIO INTL ARPT 0.41 IN 0351 PM 03/20 29.53N/98.47W KELLY FIELD AIRPORT 0.40 IN 0416 PM 03/20 29.37N/98.57W 1.8 S CASTLE HILLS 0.40 IN 0300 PM 03/20 29.50N/98.51W HILL COUNTRY VILLAGE 2.3 ESE 0.40 IN 0800 AM 03/20 29.57N/98.46W 1.9 N LACKLAND AFB (DATAWISE 0.39 IN 0229 PM 03/20 29.41N/98.62W SAN ANTONIO 1.7 W 0.39 IN 1057 AM 03/20 29.46N/98.53W HOLLYWOOD PARK 1.7 ESE 0.38 IN 0900 AM 03/20 29.59N/98.46W HELOTES 1.3 NE 0.37 IN 0900 AM 03/20 29.58N/98.68W SAN ANTONIO 14.1 W 0.37 IN 0800 AM 03/20 29.42N/98.74W SAN ANTONIO 5.5 N 0.37 IN 0752 AM 03/20 29.54N/98.50W 1.1 E BALCONES HEIGHTS (DATA 0.35 IN 0205 PM 03/20 29.49N/98.53W 0.8 SW CASTLE HILLS (DATAWIS 0.35 IN 1219 PM 03/20 29.51N/98.52W HOLLYWOOD PARK 4.5 NE 0.35 IN 0900 AM 03/20 29.65N/98.43W SAN ANTONIO 4.2 NNW 0.35 IN 0800 AM 03/20 29.52N/98.52W SALADO CREEK 0.34 IN 0245 PM 03/20 29.63N/98.57W 1.1 NE SAN ANTONIO (DATAWISE 0.34 IN 0818 AM 03/20 29.44N/98.48W 3.0 NE HOLLYWOOD PARK 0.34 IN 0245 PM 03/20 29.63N/98.45W HOLLYWOOD PARK 4.3 ENE 0.33 IN 0720 AM 03/20 29.62N/98.42W HOLLYWOOD PARK 4.6 ENE 0.33 IN 0800 AM 03/20 29.63N/98.42W HOLLYWOOD PARK 5.2 NE 0.32 IN 0900 AM 03/20 29.65N/98.42W 1.3 NW SAN ANTONIO (DATAWISE 0.30 IN 0853 AM 03/20 29.44N/98.50W LEON VALLEY 1.6 N 0.29 IN 0844 AM 03/20 29.52N/98.62W WINDCREST 1.7 E 0.29 IN 1100 AM 03/20 29.52N/98.35W GREY FOREST 3.2 SE 0.29 IN 0800 AM 03/20 29.58N/98.64W 2.7 NW LACKLAND AFB (DATAWIS 0.28 IN 0227 PM 03/20 29.42N/98.65W SAN ANTONIO 8.0 NNW 0.27 IN 0800 AM 03/20 29.57N/98.54W HOLLYWOOD PARK 1.8 N 0.26 IN 0900 AM 03/20 29.62N/98.49W TIMBERWOOD PARK 3.0 SW 0.25 IN 0800 AM 03/20 29.67N/98.51W 2.1 S HILL COUNTRY VILLAGE ( 0.24 IN 0106 PM 03/20 29.55N/98.50W LEON VALLEY 1.9 WNW 0.22 IN 0800 AM 03/20 29.50N/98.64W SAN ANTONIO 13.0 W 0.22 IN 0900 AM 03/20 29.49N/98.72W TIMBERWOOD PARK 1.6 S 0.22 IN 0900 AM 03/20 29.68N/98.48W HELOTES 3.7 SSE 0.22 IN 0800 AM 03/20 29.52N/98.67W LEON SPRINGS 2.6 N 0.21 IN 0800 AM 03/20 29.70N/98.64W CASTROVILLE 7.0 NE 0.20 IN 0800 AM 03/20 29.43N/98.80W ...BLANCO COUNTY... ROUND MOUNTAIN 11 WNW 0.90 IN 0425 PM 03/20 30.48N/98.51W SPICEWOOD 4 S 0.84 IN 0426 PM 03/20 30.42N/98.16W MARBLE FALLS 10 SSW 0.60 IN 0425 PM 03/20 30.45N/98.34W 9.7 NW JOHNSON CITY 0.54 IN 0400 PM 03/20 30.40N/98.49W JOHNSON CITY 10 NNW 0.54 IN 0425 PM 03/20 30.40N/98.49W 5.4 SW JOHNSON CITY 0.52 IN 0400 PM 03/20 30.22N/98.48W JOHNSON CITY 5 SSW 0.52 IN 0425 PM 03/20 30.22N/98.48W 8.1 N HYE 0.41 IN 0400 PM 03/20 30.36N/98.54W NORTH GRAPE CREEK NEAR JOHNS 0.41 IN 0425 PM 03/20 30.36N/98.54W JOHNSON CITY 7.8 NE 0.29 IN 0800 AM 03/20 30.36N/98.32W ...BURNET COUNTY... 9.6 NE TOW 2.11 IN 0400 PM 03/20 31.01N/98.40W TOW 9 NNE 2.11 IN 0426 PM 03/20 31.01N/98.40W 10.3 SW LAMPASAS 1.66 IN 0400 PM 03/20 30.98N/98.33W LAMPASAS 10 WSW 1.66 IN 0425 PM 03/20 30.98N/98.33W TOW 11 ENE 1.61 IN 0426 PM 03/20 30.91N/98.29W 10.0 E BUCHANAN LAKE VILLAGE 1.60 IN 0400 PM 03/20 30.91N/98.29W 5.5 E BUCHANAN LAKE VILLAGE 1.52 IN 0400 PM 03/20 30.84N/98.36W TOW 10 ESE 1.52 IN 0425 PM 03/20 30.84N/98.36W 3.4 NE LONGHORN CAVERN STATE 1.45 IN 0400 PM 03/20 30.72N/98.31W BURNET 6 WSW 1.45 IN 0425 PM 03/20 30.72N/98.31W 0.8 E KINGSLAND 1.41 IN 0400 PM 03/20 30.66N/98.43W LAKE LBJ AT 1431 BRIDGE 1.41 IN 0425 PM 03/20 30.66N/98.43W BURNET 1 WSW 1.38 IN 0425 PM 03/20 30.76N/98.24W BURNET MUNI ARPT-KATE CRADDO 1.38 IN 0426 PM 03/20 30.73N/98.23W BURNET 10.7 NW 1.34 IN 0900 AM 03/20 30.85N/98.38W HIGHLAND HAVEN 1.3 SW 1.32 IN 0900 AM 03/20 30.60N/98.40W BURNET 5.7 WSW 1.32 IN 0900 AM 03/20 30.74N/98.32W BURNET 5 NNW 1.31 IN 0425 PM 03/20 30.83N/98.26W 5.0 NW BURNET 1.30 IN 0400 PM 03/20 30.83N/98.26W BURNET 2.8 W 1.23 IN 0800 AM 03/20 30.77N/98.28W KINGSLAND 6 ESE 1.17 IN 0425 PM 03/20 30.64N/98.34W BUCHANAN DAM 7.4 NNE 1.15 IN 0907 AM 03/20 30.85N/98.36W 2.9 S BURNET 1.13 IN 0240 PM 03/20 30.72N/98.23W BURNET 5.0 NNW 1.03 IN 0800 AM 03/20 30.83N/98.26W BURNET 9.0 N 0.86 IN 0800 AM 03/20 30.89N/98.25W BURNET 6 SSE 0.84 IN 0425 PM 03/20 30.67N/98.21W 2.1 SE MEADOWLAKES 0.70 IN 0400 PM 03/20 30.54N/98.27W FLAT ROCK CREEK NEAR MARBLE 0.70 IN 0425 PM 03/20 30.54N/98.27W 7.9 SW BERTRAM 0.69 IN 0400 PM 03/20 30.64N/98.11W BERTRAM 8 SSW 0.69 IN 0425 PM 03/20 30.64N/98.11W 5.7 SE MEADOWLAKES 0.67 IN 0400 PM 03/20 30.49N/98.24W SPICEWOOD 5 WNW 0.67 IN 0425 PM 03/20 30.49N/98.24W MARBLE FALLS 5.5 NNW 0.66 IN 0900 AM 03/20 30.66N/98.30W GRANITE SHOALS 0.9 S 0.65 IN 0900 AM 03/20 30.58N/98.38W BERTRAM 9.4 NE 0.60 IN 0800 AM 03/20 30.85N/97.97W MEADOWLAKES 0.4 NNE 0.51 IN 0900 AM 03/20 30.57N/98.29W GRANITE SHOALS 1.1 SE 0.47 IN 0800 AM 03/20 30.58N/98.37W 2.5 NE BERTRAM 0.43 IN 0700 AM 03/20 30.76N/98.02W MARBLE FALLS 2.7 SE 0.43 IN 0828 AM 03/20 30.55N/98.24W SPICEWOOD 4.4 NW 0.41 IN 0900 AM 03/20 30.50N/98.23W MARBLE FALLS 1.4 NE 0.40 IN 0800 AM 03/20 30.59N/98.26W MEADOWLAKES 0.4 SW 0.38 IN 0800 AM 03/20 30.56N/98.30W ...CALDWELL COUNTY... 0.7 S MARTINDALE 1.18 IN 0330 PM 03/20 29.83N/97.84W 1.8 W DALE 1.16 IN 0400 PM 03/20 29.94N/97.59W LOCKHART 6 NE 1.16 IN 0425 PM 03/20 29.94N/97.59W SAN MARCOS REGIONAL ARPT 1.09 IN 0356 PM 03/20 29.88N/97.87W LOCKHART 4.8 SSE 0.86 IN 1000 AM 03/20 29.81N/97.64W LOCKHART 8.4 ESE 0.80 IN 0800 AM 03/20 29.83N/97.55W MARTINDALE 1.7 NNW 0.76 IN 0800 AM 03/20 29.86N/97.86W LOCKHART 5.2 S 0.76 IN 0800 AM 03/20 29.80N/97.68W LOCKHART 4.3 ENE 0.68 IN 0820 AM 03/20 29.90N/97.61W LOCKHART 5.8 ENE 0.66 IN 0800 AM 03/20 29.90N/97.59W ...COMAL COUNTY... NEW BRAUNFELS REGIONAL AIRPO 1.19 IN 0351 PM 03/20 29.72N/98.05W NEW BRAUNFELS 5.9 NW 0.91 IN 0800 AM 03/20 29.77N/98.19W NEW BRAUNFELS 2.6 ESE 0.87 IN 0800 AM 03/20 29.70N/98.08W NEW BRAUNFELS 6.3 NNE 0.85 IN 0900 AM 03/20 29.79N/98.08W NEW BRAUNFELS 2.3 NE 0.72 IN 0900 AM 03/20 29.73N/98.09W NEW BRAUNFELS 6.9 NNE 0.71 IN 0830 AM 03/20 29.79N/98.07W NEW BRAUNFELS 3.1 WNW 0.69 IN 0745 AM 03/20 29.72N/98.17W 7.3 N NEW BRAUNFELS 0.68 IN 0340 PM 03/20 29.80N/98.16W GARDEN RIDGE 0.6 SW 0.68 IN 0900 AM 03/20 29.63N/98.30W NEW BRAUNFELS 4.6 W 0.67 IN 0900 AM 03/20 29.71N/98.19W NEW BRAUNFELS 0.5 N 0.66 IN 0800 AM 03/20 29.71N/98.12W NEW BRAUNFELS 7.3 NNE 0.66 IN 0738 AM 03/20 29.80N/98.07W NEW BRAUNFELS 0.1 ENE 0.65 IN 0800 AM 03/20 29.70N/98.12W NEW BRAUNFELS 6.9 N 0.64 IN 0800 AM 03/20 29.80N/98.11W NEW BRAUNFELS 4.3 WNW 0.64 IN 0800 AM 03/20 29.73N/98.18W NEW BRAUNFELS 2.8 NNE 0.64 IN 0900 AM 03/20 29.74N/98.10W NEW BRAUNFELS 3.4 N 0.63 IN 0900 AM 03/20 29.75N/98.12W NEW BRAUNFELS 1.6 NNW 0.62 IN 0800 AM 03/20 29.72N/98.13W NEW BRAUNFELS 4.2 WNW 0.62 IN 0912 AM 03/20 29.73N/98.18W NEW BRAUNFELS 8.0 N 0.60 IN 1000 AM 03/20 29.82N/98.10W NEW BRAUNFELS 9.2 N 0.60 IN 0900 AM 03/20 29.84N/98.09W NEW BRAUNFELS 5.0 W 0.60 IN 0900 AM 03/20 29.70N/98.20W NEW BRAUNFELS 7.2 NW 0.59 IN 0700 AM 03/20 29.78N/98.20W NEW BRAUNFELS 1.5 NNW 0.56 IN 0900 AM 03/20 29.72N/98.13W 4.1 E CANYON LAKE 0.55 IN 0330 PM 03/20 29.86N/98.20W NEW BRAUNFELS 5.9 SW 0.54 IN 0800 AM 03/20 29.66N/98.20W CANYON LAKE 2.7 ESE 0.54 IN 0900 AM 03/20 29.85N/98.23W GARDEN RIDGE 1.2 WNW 0.54 IN 0845 AM 03/20 29.64N/98.31W NEW BRAUNFELS 10.0 W 0.52 IN 0800 AM 03/20 29.70N/98.28W 4.1 NE GARDEN RIDGE 0.52 IN 0245 PM 03/20 29.68N/98.25W NEW BRAUNFELS 10.2 N 0.51 IN 0900 AM 03/20 29.85N/98.13W NEW BRAUNFELS 10.0 W 0.49 IN 0800 AM 03/20 29.71N/98.28W GARDEN RIDGE 3.4 NW 0.46 IN 0900 AM 03/20 29.67N/98.33W GARDEN RIDGE 3.3 NW 0.44 IN 0800 AM 03/20 29.67N/98.33W GARDEN RIDGE 3.9 NW 0.43 IN 0900 AM 03/20 29.68N/98.33W GARDEN RIDGE 3.7 NW 0.42 IN 0800 AM 03/20 29.68N/98.33W CANYON LAKE 1.7 WSW 0.34 IN 0800 AM 03/20 29.87N/98.29W CANYON LAKE 3.1 E 0.34 IN 0900 AM 03/20 29.88N/98.21W NEW BRAUNFELS 8.6 WNW 0.34 IN 0800 AM 03/20 29.75N/98.25W CANYON LAKE 1.7 SW 0.33 IN 0800 AM 03/20 29.86N/98.28W CANYON LAKE 1.5 WSW 0.31 IN 0800 AM 03/20 29.87N/98.29W CANYON LAKE 2.5 W 0.31 IN 0800 AM 03/20 29.87N/98.30W CANYON LAKE 2.8 N 0.31 IN 0800 AM 03/20 29.91N/98.26W TIMBERWOOD PARK 7.7 ENE 0.29 IN 0800 AM 03/20 29.75N/98.36W CANYON LAKE 0.4 NE 0.27 IN 0850 AM 03/20 29.88N/98.26W BULVERDE 4.2 ENE 0.27 IN 0800 AM 03/20 29.76N/98.39W BULVERDE 4.3 ESE 0.26 IN 0800 AM 03/20 29.75N/98.40W BULVERDE 1.3 NNE 0.22 IN 0800 AM 03/20 29.76N/98.44W ...DEWITT COUNTY... YORKTOWN 10.7 NNW 0.74 IN 0800 AM 03/20 29.12N/97.58W ...EDWARDS COUNTY... TELEGRAPH 5 SW 3.23 IN 0330 PM 03/20 30.26N/99.94W ROCKSPRINGS 12 NE 2.81 IN 0426 PM 03/20 30.14N/100.06W ROCKSPRINGS 8.5 WSW 2.56 IN 1000 AM 03/20 29.97N/100.34W ROCKSPRINGS 11.8 ENE 2.47 IN 0927 AM 03/20 30.06N/100.02W ROCKSPRINGS 6.2 NNE 2.42 IN 0800 AM 03/20 30.10N/100.17W ROCKSPRINGS 6.2 S 2.22 IN 0900 AM 03/20 29.93N/100.21W CARTA VALLEY 4.0 SSE 1.94 IN 0800 AM 03/20 29.73N/100.66W MERRILL 0.59 IN 0346 PM 03/20 30.28N/100.56W ...FAYETTE COUNTY... CARMINE 1 SSW 1.40 IN 0425 PM 03/20 30.14N/96.69W CARMINE 1.38 IN 0400 PM 03/20 30.14N/96.69W LA GRANGE 4.5 SW 0.50 IN 0900 AM 03/20 29.86N/96.93W LA GRANGE 10.2 NW 0.46 IN 0900 AM 03/20 30.01N/97.01W WEST POINT 0.8 NE 0.45 IN 0900 AM 03/20 29.95N/97.03W ...FRIO COUNTY... PEARSALL 10.2 NW 2.39 IN 0900 AM 03/20 28.97N/99.23W PEARSALL 7.9 NNW 1.74 IN 0900 AM 03/20 28.98N/99.16W PEARSALL 1.4 W 1.63 IN 0800 AM 03/20 28.89N/99.12W PEARSALL 21.1 WNW 0.27 IN 0800 AM 03/20 29.05N/99.39W ...GILLESPIE COUNTY... 4.5 S DOSS 3.04 IN 0400 PM 03/20 30.38N/99.15W HARPER 8 NE 3.04 IN 0425 PM 03/20 30.38N/99.15W 7.5 W DOSS 2.82 IN 0400 PM 03/20 30.44N/99.26W DOSS 8 W 2.82 IN 0425 PM 03/20 30.44N/99.26W 7.8 E DOSS 2.62 IN 0400 PM 03/20 30.41N/99.01W FREDERICKSBURG 12 NW 2.62 IN 0425 PM 03/20 30.41N/99.01W 3.6 S HARPER 2.58 IN 0400 PM 03/20 30.25N/99.27W HARPER 4 SSW 2.58 IN 0425 PM 03/20 30.25N/99.27W HARPER 3.7 SW 2.50 IN 0800 AM 03/20 30.27N/99.29W CHERRY SPRING 3 ENE 2.47 IN 0425 PM 03/20 30.49N/98.97W FREDERICKSBURG 16.4 WNW 2.42 IN 0900 AM 03/20 30.39N/99.11W HARPER 4.9 N 2.40 IN 0800 AM 03/20 30.37N/99.25W HARPER 5.4 N 2.37 IN 0800 AM 03/20 30.38N/99.25W HARPER 1.4 S 2.35 IN 0808 AM 03/20 30.28N/99.24W HARPER 1.0 NW 2.27 IN 0755 AM 03/20 30.31N/99.26W 3.7 N DOSS 2.24 IN 0400 PM 03/20 30.50N/99.13W DOSS 4 N 2.24 IN 0425 PM 03/20 30.50N/99.13W HARPER 3 ENE 2.19 IN 0800 AM 03/20 30.31N/99.20W 1.7 SW CRABAPPLE 1.80 IN 0400 PM 03/20 30.42N/98.85W FREDERICKSBURG 10 NNE 1.80 IN 0425 PM 03/20 30.42N/98.85W 1.8 E CRABAPPLE 1.20 IN 0700 AM 03/20 30.43N/98.81W HARPER 5.3 ESE 1.18 IN 0800 AM 03/20 30.26N/99.17W 2.6 NW WILLOW CITY 1.01 IN 0400 PM 03/20 30.43N/98.73W WILLOW CITY 3 NNW 1.01 IN 0425 PM 03/20 30.43N/98.73W FREDERICKSBURG 8.0 WNW 0.93 IN 0800 AM 03/20 30.30N/99.00W WILLOW CITY 0.1 W 0.83 IN 0800 AM 03/20 30.40N/98.70W FREDERICKSBURG 12.2 W 0.73 IN 0900 AM 03/20 30.26N/99.08W WILLOW CITY 6 ENE 0.68 IN 0426 PM 03/20 30.43N/98.61W WILLOW CITY 4.3 W 0.66 IN 0800 AM 03/20 30.41N/98.77W WILLOW CITY 4.2 W 0.66 IN 0900 AM 03/20 30.41N/98.77W FREDERICKSBURG 16.1 WSW 0.57 IN 0800 AM 03/20 30.22N/99.14W FREDERICKSBURG 2.0 WNW 0.34 IN 0930 AM 03/20 30.28N/98.90W HARPER 10.1 SSE 0.29 IN 0900 AM 03/20 30.18N/99.15W FREDERICKSBURG 7.4 ENE 0.28 IN 0800 AM 03/20 30.30N/98.75W FREDERICKSBURG 8.3 SSW 0.27 IN 0800 AM 03/20 30.16N/98.92W KERRVILLE 8.3 N 0.21 IN 0900 AM 03/20 30.16N/99.14W KERRVILLE 6.7 N 0.20 IN 0900 AM 03/20 30.14N/99.14W ...GONZALES COUNTY... 6.6 SW GONZALES 0.70 IN 0800 AM 03/20 29.44N/97.52W ...GUADALUPE COUNTY... SEGUIN 4.1 S 1.17 IN 0900 AM 03/20 29.52N/97.97W SEGUIN 2.7 ESE 1.09 IN 0900 AM 03/20 29.56N/97.93W SEGUIN 0.6 SE 1.00 IN 0845 AM 03/20 29.57N/97.96W SEGUIN 2.3 NE 0.99 IN 0900 AM 03/20 29.61N/97.95W NEW BRAUNFELS 6 E 0.96 IN 0800 AM 03/20 29.70N/98.03W SEGUIN 6.7 SW 0.92 IN 0800 AM 03/20 29.51N/98.05W NEW BRAUNFELS 5.4 ESE 0.89 IN 0800 AM 03/20 29.68N/98.03W SEGUIN 7.6 N 0.87 IN 0800 AM 03/20 29.69N/97.99W SCHERTZ 2.2 N 0.62 IN 0900 AM 03/20 29.59N/98.26W NEW BRAUNFELS 2.5 SSE 0.60 IN 0900 AM 03/20 29.67N/98.10W SCHERTZ 1.8 NNW 0.59 IN 0935 AM 03/20 29.58N/98.28W CIBOLO 2.4 NNW 0.58 IN 0800 AM 03/20 29.60N/98.25W NEW BRAUNFELS 2.6 SSE 0.48 IN 0900 AM 03/20 29.67N/98.10W 0.7 NW SELMA 0.43 IN 0330 PM 03/20 29.59N/98.31W ...HAYS COUNTY... KYLE-EAST 1.09 IN 0400 PM 03/20 30.00N/97.82W SAN MARCOS 6.8 SSW 0.84 IN 0700 AM 03/20 29.79N/97.97W SAN MARCOS 1.8 NW 0.76 IN 0900 AM 03/20 29.89N/97.95W SAN MARCOS 4.3 WSW 0.72 IN 0800 AM 03/20 29.87N/98.00W SAN MARCOS 6.3 WSW 0.72 IN 0700 AM 03/20 29.85N/98.03W SAN MARCOS-WEST 0.71 IN 0400 PM 03/20 29.94N/98.01W SAN MARCOS 3.1 WSW 0.70 IN 0900 AM 03/20 29.87N/97.98W KYLE 2.8 SSW 0.68 IN 0900 AM 03/20 29.96N/97.90W 0.5 W BUDA 0.66 IN 0400 PM 03/20 30.09N/97.85W SAN MARCOS 2.9 WNW 0.66 IN 0830 AM 03/20 29.90N/97.97W SAN MARCOS 2.8 WSW 0.65 IN 0900 AM 03/20 29.86N/97.97W 2.1 W KYLE 0.64 IN 0335 PM 03/20 29.98N/97.91W KYLE 0.8 NE 0.64 IN 0724 AM 03/20 30.00N/97.86W SAN MARCOS 3.4 WSW 0.63 IN 0945 AM 03/20 29.86N/97.98W SAN MARCOS 7.1 W 0.61 IN 0900 AM 03/20 29.89N/98.05W AUSTIN WATER QD 0.59 IN 0348 PM 03/20 30.09N/97.93W 3.1 SE DRIFTWOOD 0.58 IN 0400 PM 03/20 30.08N/98.01W DRIFTWOOD 4 SSE 0.58 IN 0425 PM 03/20 30.08N/98.01W 2.3 NW HAYS 0.58 IN 0400 PM 03/20 30.14N/97.90W MANCHACA 4 W 0.58 IN 0425 PM 03/20 30.14N/97.90W 3.1 SE DRIFTWOOD 0.54 IN 0340 PM 03/20 30.08N/98.01W SAN MARCOS 10.4 WNW 0.54 IN 0800 AM 03/20 29.92N/98.09W WIMBERLEY 2.1 SSE 0.53 IN 0855 AM 03/20 29.97N/98.09W WIMBERLEY 4.4 E 0.53 IN 0900 AM 03/20 30.01N/98.03W WIMBERLEY 3.8 E 0.52 IN 0900 AM 03/20 30.00N/98.04W WIMBERLEY 1.0 SE 0.49 IN 1000 AM 03/20 29.98N/98.09W WIMBERLEY 3.6 ENE 0.46 IN 0800 AM 03/20 30.02N/98.05W WIMBERLEY 1.0 E 0.46 IN 0800 AM 03/20 29.99N/98.08W WOODCREEK 0.5 SSW 0.44 IN 0900 AM 03/20 30.02N/98.12W WOODCREEK 5.7 ENE 0.44 IN 0800 AM 03/20 30.07N/98.03W WIMBERLEY 1.3 NNW 0.43 IN 0900 AM 03/20 30.01N/98.11W 0.6 NW WIMBERLEY 0.43 IN 0800 AM 03/20 30.00N/98.10W WIMBERLEY 1.5 SSW 0.36 IN 1000 AM 03/20 29.97N/98.11W HAYS 5.0 NW 0.35 IN 0800 AM 03/20 30.16N/97.94W WIMBERLEY 4.8 NNW 0.33 IN 0900 AM 03/20 30.06N/98.13W DRIPPING SPRINGS 2.1 ESE 0.31 IN 0900 AM 03/20 30.18N/98.06W DRIPPING SPRINGS 4.3 E 0.30 IN 0830 AM 03/20 30.20N/98.02W DRIPPING SPRINGS 8.4 W 0.21 IN 0800 AM 03/20 30.17N/98.23W ...KERR COUNTY... INGRAM 14.2 NW 2.64 IN 0800 AM 03/20 30.25N/99.37W 12.4 NW KERR WILDLIFE MANAGE 2.35 IN 0400 PM 03/20 30.20N/99.66W MOUNTAIN HOME 17 WNW 2.35 IN 0425 PM 03/20 30.20N/99.66W INGRAM 10.2 NW 0.93 IN 0900 AM 03/20 30.17N/99.37W KERRVILLE 2.2 S 0.36 IN 1000 AM 03/20 30.01N/99.14W 0.7 E HUNT 0.29 IN 0415 PM 03/20 30.07N/99.32W KERRVILLE 1.1 SSW 0.25 IN 0800 AM 03/20 30.03N/99.14W KERRVILLE 1.6 SSE 0.24 IN 0830 AM 03/20 30.02N/99.13W KERRVILLE 2.6 SSW 0.23 IN 0900 AM 03/20 30.01N/99.15W HUNT 3.2 SW 0.22 IN 0800 AM 03/20 30.03N/99.37W 1.4 NW INGRAM 0.21 IN 0800 AM 03/20 30.09N/99.24W KERRVILLE 0.5 SW 0.21 IN 0730 AM 03/20 30.04N/99.14W INGRAM 1.1 NNW 0.21 IN 0900 AM 03/20 30.09N/99.24W INGRAM 4.4 NW 0.20 IN 0800 AM 03/20 30.12N/99.30W ...KINNEY COUNTY... KICKAPOO CAVERNS SP 1.05 IN 0400 PM 03/20 29.61N/100.47W BRACKETTVILLE 22N 0.52 IN 0700 AM 03/20 29.61N/100.45W 10.1 E ALAMO VILLAGE 0.23 IN 0130 PM 03/20 29.48N/100.24W ...LEE COUNTY... GIDDINGS 3 WSW 1.37 IN 0425 PM 03/20 30.17N/96.98W 2.7 W GIDDINGS 1.36 IN 0400 PM 03/20 30.17N/96.98W GIDDINGS-LEE COUNTY ARPT 1.12 IN 0415 PM 03/20 30.17N/96.98W LEXINGTON 2.3 SSW 0.56 IN 0900 AM 03/20 30.38N/97.03W GIDDINGS 7.3 NW 0.51 IN 0800 AM 03/20 30.26N/97.02W LEXINGTON 3.1 E 0.46 IN 0900 AM 03/20 30.41N/96.96W ...LLANO COUNTY... 1.8 E PONTOTOC 2.86 IN 0400 PM 03/20 30.90N/98.95W LLANO 19 WNW 2.86 IN 0426 PM 03/20 30.90N/98.95W 4.1 S CASTELL 2.60 IN 0400 PM 03/20 30.64N/98.94W CASTELL 4 SSE 2.60 IN 0425 PM 03/20 30.64N/98.94W 7.2 NE ENCHANTED ROCK STATE 2.59 IN 0400 PM 03/20 30.59N/98.77W LLANO 13 SSW 2.59 IN 0425 PM 03/20 30.59N/98.77W 5.2 W LLANO 2.56 IN 0400 PM 03/20 30.77N/98.76W JOHNSON CREEK NEAR LLANO 2.56 IN 0425 PM 03/20 30.77N/98.76W LLANO 9 NW 2.51 IN 0425 PM 03/20 30.86N/98.78W LLANO 14 WNW 2.46 IN 0425 PM 03/20 30.83N/98.89W 5.8 NW ENCHANTED ROCK STATE 2.37 IN 0400 PM 03/20 30.56N/98.88W LLANO 19 SW 2.37 IN 0425 PM 03/20 30.56N/98.88W 4.2 SW BUCHANAN LAKE VILLAGE 2.33 IN 0400 PM 03/20 30.82N/98.50W TOW 5 SSW 2.33 IN 0426 PM 03/20 30.82N/98.50W 1.7 NE ENCHANTED ROCK STATE 2.29 IN 0400 PM 03/20 30.51N/98.80W WILLOW CITY 9 NW 2.29 IN 0426 PM 03/20 30.51N/98.80W 7.2 NE LLANO 2.21 IN 0400 PM 03/20 30.81N/98.58W LITTLE LLANO RIVER NEAR LLAN 2.21 IN 0425 PM 03/20 30.81N/98.58W 7.0 W KINGSLAND 2.12 IN 0400 PM 03/20 30.68N/98.56W KINGSLAND 7 WNW 2.12 IN 0425 PM 03/20 30.68N/98.56W 5.9 SE LLANO 2.12 IN 0400 PM 03/20 30.67N/98.64W LLANO 6 SSE 2.12 IN 0425 PM 03/20 30.67N/98.64W LLANO 0.9 WSW 2.11 IN 0800 AM 03/20 30.75N/98.69W 7.2 S VALLEY SPRING 2.05 IN 0400 PM 03/20 30.76N/98.82W SAN FERNANDO CREEK NEAR LLAN 2.05 IN 0426 PM 03/20 30.75N/98.82W LLANO 2.01 IN 0210 PM 03/20 30.75N/98.67W LLANO RIVER AT LLANO 2.01 IN 0425 PM 03/20 30.75N/98.67W LLANO 9.2 NNW 2.01 IN 0700 AM 03/20 30.87N/98.75W 7.5 N LLANO 1.95 IN 0400 PM 03/20 30.86N/98.66W LLANO 7 NNE 1.95 IN 0425 PM 03/20 30.86N/98.66W 4.7 W TOW 1.91 IN 0400 PM 03/20 30.88N/98.55W TOW 5 W 1.91 IN 0426 PM 03/20 30.88N/98.55W CASTELL 0.1 E 1.85 IN 0800 AM 03/20 30.70N/98.96W LAKE BUCHANAN AT CEDAR POINT 1.83 IN 0425 PM 03/20 30.88N/98.47W TOW 1.77 IN 0700 AM 03/20 30.88N/98.47W LLANO 0.5 ESE 1.77 IN 1000 AM 03/20 30.75N/98.67W 3.9 S LLANO 1.75 IN 0400 PM 03/20 30.69N/98.69W LLANO 5 SSW 1.75 IN 0425 PM 03/20 30.69N/98.69W 8.1 NE ENCHANTED ROCK STATE 1.70 IN 0400 PM 03/20 30.55N/98.70W SANDY CREEK NEAR WILLOW CITY 1.70 IN 0425 PM 03/20 30.55N/98.70W LLANO 7.2 W 1.68 IN 0800 AM 03/20 30.77N/98.79W LLANO 11 SSE 1.66 IN 0425 PM 03/20 30.60N/98.62W LLANO 0.4 ESE 1.65 IN 0800 AM 03/20 30.75N/98.67W 9.4 SW KINGSLAND 1.61 IN 0400 PM 03/20 30.59N/98.58W KINGSLAND 9 WSW 1.61 IN 0425 PM 03/20 30.59N/98.58W TOW 1.6 NE 1.60 IN 0800 AM 03/20 30.90N/98.45W LLANO 11.6 S 1.60 IN 0800 AM 03/20 30.59N/98.70W LLANO 2.0 WSW 1.60 IN 0800 AM 03/20 30.74N/98.71W 5.6 W KINGSLAND 1.59 IN 0400 PM 03/20 30.63N/98.53W HONEY CREEK NEAR KINGSLAND 1.59 IN 0425 PM 03/20 30.63N/98.53W LLANO MUNICIPAL ARPT 1.58 IN 0410 PM 03/20 30.78N/98.67W SANDY CREEK NEAR CLICK 1.48 IN 0425 PM 03/20 30.55N/98.54W 8.7 W SUNRISE BEACH VILLIAGE 1.47 IN 0400 PM 03/20 30.55N/98.54W 10.1 NE WILLOW CITY 1.43 IN 0400 PM 03/20 30.52N/98.60W WILLOW CITY 10 NNE 1.43 IN 0426 PM 03/20 30.52N/98.60W LAKE LBJ AT 2900 BRIDGE 1.39 IN 0425 PM 03/20 30.64N/98.45W 2.3 W BUCHANAN DAM 1.35 IN 0400 PM 03/20 30.77N/98.45W BUCHANAN DAM 2 NNW 1.35 IN 0425 PM 03/20 30.76N/98.45W LLANO 9.9 SE 1.33 IN 0900 AM 03/20 30.64N/98.57W KINGSLAND 1.2 SW 1.27 IN 0900 AM 03/20 30.65N/98.47W KINGSLAND 1.9 WSW 1.23 IN 0800 AM 03/20 30.66N/98.48W KINGSLAND 2.8 NE 1.22 IN 1030 AM 03/20 30.69N/98.42W 4.6 SW SUNRISE BEACH VILLIAG 1.14 IN 0210 PM 03/20 30.56N/98.47W SANDY CREEK NEAR KINGSLAND 1.14 IN 0425 PM 03/20 30.56N/98.47W LLANO 11.0 SE 1.13 IN 0900 AM 03/20 30.63N/98.55W 5.0 SW SUNRISE BEACH VILLIAG 1.07 IN 0400 PM 03/20 30.53N/98.45W WALNUT CREEK NEAR KINGSLAND 1.07 IN 0426 PM 03/20 30.53N/98.45W LAKE LBJ AT SANDY HARBOR 1.05 IN 0425 PM 03/20 30.56N/98.43W HORSESHOE BAY 0.8 WNW 0.45 IN 0800 AM 03/20 30.54N/98.37W ...MEDINA COUNTY... NATALIA 5.4 SSE 0.96 IN 0800 AM 03/20 29.12N/98.82W NATALIA 4.7 SSE 0.89 IN 0800 AM 03/20 29.13N/98.82W DEVINE 0.4 S 0.49 IN 0810 AM 03/20 29.14N/98.91W LYTLE 2.2 W 0.47 IN 0800 AM 03/20 29.24N/98.83W MICO 5.0 E 0.46 IN 0830 AM 03/20 29.53N/98.84W DEVINE 6.7 NNE 0.44 IN 0900 AM 03/20 29.24N/98.87W YANCEY 0.9 WSW 0.37 IN 0800 AM 03/20 29.14N/99.16W CASTROVILLE 4.0 SW 0.29 IN 0800 AM 03/20 29.30N/98.91W CASTROVILLE MUNICIPAL AIRPOR 0.28 IN 0415 PM 03/20 29.35N/98.85W HONDO 11.0 E 0.28 IN 0809 AM 03/20 29.34N/98.98W ...REAL COUNTY... CAMP WOOD 7.3 NE 0.48 IN 0800 AM 03/20 29.75N/99.93W 0.5 E LEAKEY 0.44 IN 0400 PM 03/20 29.72N/99.75W LEAKEY 1.5 ENE 0.28 IN 0735 AM 03/20 29.73N/99.74W ...TRAVIS COUNTY... 5.8 N AUSTIN 1.08 IN 0400 PM 03/20 30.36N/97.74W 3.0 SW WELLS BRANCH 1.08 IN 0400 PM 03/20 30.41N/97.70W 4.8 S BERGSTROM INTERNATIONA 1.04 IN 0400 PM 03/20 30.13N/97.65W MAHA CREEK 1.00 IN 0400 PM 03/20 30.08N/97.69W 3.3 SE JOLLYVILLE 1.00 IN 0400 PM 03/20 30.41N/97.72W 6.0 N AUSTIN 0.96 IN 0400 PM 03/20 30.36N/97.75W 5.8 S WELLS BRANCH 0.96 IN 0400 PM 03/20 30.37N/97.71W 4.9 N AUSTIN 0.92 IN 0400 PM 03/20 30.35N/97.75W 4.1 N WEST LAKE HILLS 0.90 IN 0400 PM 03/20 30.35N/97.80W LAKE AUSTIN AT DAVENPORT RAN 0.90 IN 0425 PM 03/20 30.35N/97.80W BULL CREEK AT LOOP 360, AUST 0.88 IN 0425 PM 03/20 30.37N/97.78W PFLUGERVILLE 3 SSE 0.88 IN 0425 PM 03/20 30.41N/97.60W 3.9 N AUSTIN 0.84 IN 0400 PM 03/20 30.33N/97.72W AUSTIN-BERGSTROM INTL ARPT 0.80 IN 0353 PM 03/20 30.18N/97.68W ONION CREEK AT HWY 183, AUST 0.78 IN 0425 PM 03/20 30.18N/97.69W 0.6 E LAGO VISTA 0.69 IN 0400 PM 03/20 30.46N/97.98W LAGO VISTA 1 ESE 0.69 IN 0425 PM 03/20 30.46N/97.98W 1.6 N AUSTIN 0.68 IN 0400 PM 03/20 30.30N/97.74W BARTON CREEK AT LOOP 360, AU 0.67 IN 0425 PM 03/20 30.24N/97.80W EAST AUSTIN RAWS 0.66 IN 0318 PM 03/20 30.27N/97.62W 3.4 S MANOR 0.65 IN 0400 PM 03/20 30.30N/97.57W GILLELAND CREEK NEAR MANOR 0.65 IN 0425 PM 03/20 30.30N/97.57W LEANDER 6.4 WNW 0.64 IN 0945 AM 03/20 30.60N/97.96W 2 W TANGLEWOOD FOREST 0.59 IN 0318 PM 03/20 30.18N/97.87W MANOR 6.2 SE 0.56 IN 0800 AM 03/20 30.27N/97.49W COLORADO RIVER AT AUSTIN 0.52 IN 0425 PM 03/20 30.24N/97.69W 1.4 W MCKINNEY FALLS STATE P 0.52 IN 0400 PM 03/20 30.18N/97.75W COLORADO RIVER 0.51 IN 0310 PM 03/20 30.24N/97.69W PFLUGERVILLE 2.2 ENE 0.46 IN 0900 AM 03/20 30.45N/97.59W AUSTIN 3.9 NNE 0.45 IN 0800 AM 03/20 30.36N/97.72W TANGLEWOOD FOREST 3.5 NW 0.44 IN 0800 AM 03/20 30.21N/97.88W PFLUGERVILLE 0.5 N 0.44 IN 0800 AM 03/20 30.45N/97.62W PFLUGERVILLE 0.8 NNE 0.44 IN 0800 AM 03/20 30.45N/97.62W WELLS BRANCH 4.2 S 0.44 IN 0800 AM 03/20 30.39N/97.68W AUSTIN 4.2 NW(360&PENNEB) 0.44 IN 0900 AM 03/20 30.35N/97.79W AUSTIN 4.7 NNE 0.44 IN 0900 AM 03/20 30.37N/97.73W ROLLINGWOOD 2.8 SW 0.43 IN 0800 AM 03/20 30.25N/97.82W LEANDER 2.3 SSW 0.43 IN 0920 AM 03/20 30.53N/97.88W AUSTIN 10.8 WSW 0.42 IN 0700 AM 03/20 30.20N/97.90W AUSTIN 7.8 SW 0.42 IN 0935 AM 03/20 30.23N/97.85W LEANDER 1.4 SSW 0.42 IN 0800 AM 03/20 30.55N/97.87W AUSTIN 4.1 SW 0.41 IN 0800 AM 03/20 30.23N/97.79W TANGLEWOOD FOREST 0.6 NE 0.41 IN 0815 AM 03/20 30.18N/97.83W AUSTIN 1.0 NNE 0.40 IN 0800 AM 03/20 30.32N/97.74W AUSTIN 1.7 NNW(45TH&LP1) 0.39 IN 0930 AM 03/20 30.33N/97.76W PFLUGERVILLE 3.3 E 0.39 IN 1000 AM 03/20 30.45N/97.57W TANGLEWOOD FOREST 1.7 SSW 0.38 IN 0800 AM 03/20 30.15N/97.85W AUSTIN 2.1 WNW 0.38 IN 0840 AM 03/20 30.32N/97.78W WEST LAKE HILLS 2.4 NNW 0.38 IN 0840 AM 03/20 30.32N/97.83W TANGLEWOOD FOREST 3.1 NW 0.37 IN 0800 AM 03/20 30.21N/97.87W AUSTIN 6.2 E 0.37 IN 0900 AM 03/20 30.30N/97.65W OAK HILL 1.1 WSW 0.37 IN 0900 AM 03/20 30.23N/97.88W AUSTIN 5.6 WSW 0.36 IN 0800 AM 03/20 30.28N/97.84W PFLUGERVILLE 3.1 ENE 0.36 IN 0800 AM 03/20 30.45N/97.57W LOST CREEK 2.7 NW 0.36 IN 0800 AM 03/20 30.33N/97.87W AUSTIN 5.9 NW 0.33 IN 0800 AM 03/20 30.37N/97.81W SUNSET VALLEY 0.7 SE 0.33 IN 0800 AM 03/20 30.22N/97.81W LEANDER 4.6 SSW 0.32 IN 0900 AM 03/20 30.51N/97.90W ANDERSON MILL 2.3 SW 0.32 IN 0800 AM 03/20 30.43N/97.83W LAKEWAY 1.6 SW 0.28 IN 0800 AM 03/20 30.35N/98.00W AUSTIN 4.1 NNW 0.28 IN 0800 AM 03/20 30.36N/97.79W PFLUGERVILLE 4.0 ENE 0.27 IN 0800 AM 03/20 30.47N/97.56W ONION CREEK 3.2 ENE 0.20 IN 0800 AM 03/20 30.16N/97.74W ...UVALDE COUNTY... 0.5 NE SABINAL 0.22 IN 0700 AM 03/20 29.33N/99.47W SABINAL 0.5 NNE 0.22 IN 0800 AM 03/20 29.33N/99.47W ...VAL VERDE COUNTY... 6.2 N ROUGH CANYON RECREATIO 2.66 IN 1100 AM 03/20 29.66N/100.96W 2.6 E ROUGH CANYON RECREATIO 1.89 IN 1030 AM 03/20 29.58N/100.93W 8.0 W ROUGH CANYON RECREATIO 1.39 IN 0800 AM 03/20 29.54N/101.10W 6.2 W LAKE VIEW 1.18 IN 0400 PM 03/20 29.43N/101.04W DEL RIO 7.8 NNW 0.80 IN 0800 AM 03/20 29.48N/100.94W 9.6 W DEVILS RIVER STATE NAT 0.73 IN 1045 AM 03/20 29.95N/101.13W DEL RIO 0.58 IN 0353 PM 03/20 29.37N/100.92W , TX 0.56 IN 0800 AM 03/20 29.69N/101.17W DEL RIO 1.9 WNW 0.52 IN 0753 AM 03/20 29.39N/100.92W LAUGHLIN AFB 0.38 IN 0356 PM 03/20 29.37N/100.77W DEL RIO 2.5 SW 0.20 IN 0834 AM 03/20 29.35N/100.93W ...WILLIAMSON COUNTY... 3.8 S HUTTO 0.87 IN 0317 PM 03/20 30.49N/97.54W TAYLOR MUNICIPAL AIRPORT 0.79 IN 0415 PM 03/20 30.57N/97.44W GEORGETOWN 4.3 W 0.78 IN 0900 AM 03/20 30.64N/97.76W 2.7 SW HUTTO 0.78 IN 0315 PM 03/20 30.52N/97.57W 1.6 NE LEANDER 0.71 IN 0400 PM 03/20 30.58N/97.84W GEORGETOWN 6.6 NW 0.68 IN 0850 AM 03/20 30.72N/97.75W 2.6 NE ANDICE 0.65 IN 0400 PM 03/20 30.81N/97.82W FLORENCE 3 SW 0.65 IN 0425 PM 03/20 30.81N/97.82W GEORGETOWN 4.7 NNW 0.65 IN 0843 AM 03/20 30.71N/97.71W GEORGETOWN 1.6 W 0.62 IN 0800 AM 03/20 30.65N/97.71W 2.8 S HUTTO 0.62 IN 0400 PM 03/20 30.51N/97.55W GEORGETOWN 6.7 NNW 0.61 IN 0945 AM 03/20 30.73N/97.74W GEORGETOWN 5.2 NNW 0.59 IN 0900 AM 03/20 30.71N/97.73W GEORGETOWN 4.6 NNW 0.59 IN 0800 AM 03/20 30.71N/97.72W GEORGETOWN 7.3 NW 0.58 IN 0900 AM 03/20 30.72N/97.78W THRALL 10.8 SSE 0.57 IN 0800 AM 03/20 30.45N/97.21W GEORGETOWN 5.4 NW 0.56 IN 0930 AM 03/20 30.70N/97.76W 5.1 NW BRUSHY CREEK 0.54 IN 0230 PM 03/20 30.58N/97.78W 3.2 NE CEDAR PARK 0.54 IN 0315 PM 03/20 30.55N/97.81W GEORGETOWN 6.7 NW 0.53 IN 0800 AM 03/20 30.72N/97.76W GEORGETOWN 5.9 NNW 0.51 IN 0800 AM 03/20 30.72N/97.74W THRALL 10.5 SSE 0.49 IN 0800 AM 03/20 30.45N/97.23W GEORGETOWN 1.4 SE 0.45 IN 0900 AM 03/20 30.63N/97.67W LIBERTY HILL 0.6 NNW 0.45 IN 0800 AM 03/20 30.67N/97.93W GEORGETOWN 1.1 WNW 0.45 IN 0800 AM 03/20 30.66N/97.70W GEORGETOWN 2.0 N 0.42 IN 0910 AM 03/20 30.68N/97.69W ANDICE 1.6 SW 0.42 IN 1110 AM 03/20 30.76N/97.86W LIBERTY HILL 4.2 NE 0.39 IN 0800 AM 03/20 30.71N/97.87W TAYLOR 1.7 NW 0.39 IN 0800 AM 03/20 30.59N/97.43W HUTTO 2.0 WSW 0.37 IN 1000 AM 03/20 30.53N/97.57W LIBERTY HILL 1.2 N 0.36 IN 0800 AM 03/20 30.68N/97.92W JOLLYVILLE 1.2 WNW 0.36 IN 0800 AM 03/20 30.46N/97.77W BARTLETT 5.0 W 0.35 IN 0800 AM 03/20 30.79N/97.52W ROUND ROCK 2.2 ESE 0.35 IN 0800 AM 03/20 30.50N/97.64W GEORGETOWN 3.0 ESE 0.35 IN 0800 AM 03/20 30.63N/97.64W HUTTO 0.8 WNW 0.34 IN 0730 AM 03/20 30.55N/97.55W TAYLOR 1.1 NNW 0.34 IN 0733 AM 03/20 30.59N/97.42W ROUND ROCK 3.3 SE 0.34 IN 0800 AM 03/20 30.49N/97.63W TAYLOR 0.9 NNW 0.34 IN 0800 AM 03/20 30.58N/97.42W TAYLOR 2.4 S 0.33 IN 0900 AM 03/20 30.54N/97.41W GEORGETOWN 4.5 SSE 0.26 IN 0730 AM 03/20 30.59N/97.65W ...WILSON COUNTY... LA VERNIA 2.4 SW 0.86 IN 0957 AM 03/20 29.33N/98.14W ADKINS 6.4 SSE 0.70 IN 0800 AM 03/20 29.31N/98.20W 6.4 N STOCKDALE 0.69 IN 0800 AM 03/20 29.33N/97.98W FLORESVILLE 8.1 NNW 0.69 IN 0800 AM 03/20 29.25N/98.20W FLORESVILLE 10.0 NW 0.61 IN 0800 AM 03/20 29.23N/98.29W FLORESVILLE 5.7 WNW 0.60 IN 0800 AM 03/20 29.18N/98.24W LA VERNIA 2.7 SW 0.60 IN 0800 AM 03/20 29.33N/98.15W LA VERNIA 3.6 SSW 0.59 IN 0700 AM 03/20 29.31N/98.14W FALLS CITY 8.3 WSW 0.56 IN 0800 AM 03/20 28.95N/98.16W ELMENDORF 5.6 ENE 0.54 IN 0800 AM 03/20 29.28N/98.25W ...ZAVALA COUNTY... CRYSTAL CITY 9.2 E 0.35 IN 0700 AM 03/20 28.68N/99.67W OBSERVATIONS ARE COLLECTED FROM A VARIETY OF SOURCES WITH VARYING EQUIPMENT AND EXPOSURES. WE THANK ALL VOLUNTEER WEATHER OBSERVERS FOR THEIR DEDICATION. NOT ALL DATA LISTED ARE CONSIDERED OFFICIAL. $$