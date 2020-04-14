National Weather Service confirms two EF1 tornadoes struck Easter Sunday morning

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The National Weather Service confirmed the damage in Gillespie and Blanco counties early Easter Sunday morning was caused by two EF1 tornadoes. The first tornado touched down on the north side of Fredericksburg, then tracked nearly 12 miles to near Willow City, producing 100 mph winds.

An EF1 tornado about to cross FM 1631 southeast of Willow City early Sunday morning. Photo: Jeff Mangum/@TornadoTrackers

About 30 minutes later, a second tornado packing 90 mph winds damaged about 60 residences, destroying at least 11, and injuring two people near Round Mountain.

Both complete tornado surveys are below.

An EF1 tornado northeast of Fredericksburg early Easter morning. Photo: Jeff Mangum/@TornadoTrackers
...NWS DAMAGE SURVEY FOR 04/12/20 TORNADO EVENT...

.GILLESPIE TORNADO...

RATING:                 EF1
ESTIMATED PEAK WIND:    100 MPH
PATH LENGTH /STATUTE/:  11.68 MILES
PATH WIDTH /MAXIMUM/:   150.0 YARDS
FATALITIES:             0
INJURIES:               0

START DATE:             04/12/2020
START TIME:             04:40 AM CDT
START LOCATION:         3 NE FREDERICKSBURG / GILLESPIE COUNTY / TX
START LAT/LON:          30.3007 / -98.8248

END DATE:               04/12/2020
END TIME:               04:56 AM CDT
END LOCATION:           3 SE WILLOW CITY / GILLESPIE COUNTY / TX
END LAT/LON:            30.3728 / -98.6498

SURVEY SUMMARY:
THE DAMAGE SURVEY IS COMPILED FROM RADAR DATA, STORM REPORTS,
AND THE HELP OF GILLESPIE COUNTY EMERGENCY MANAGEMENT AND WILLOW CITY
FIRE AND RESCUE.  IT APPEARS THAT THE TORNADO FIRST TOUCHED GROUND AT
APPROXIMATELY 440 AM ON SUNDAY APRIL 12 NEAR THE BEYER FEED STORE ON
THE NORTH SIDE OF FREDERICKSBURG ON HIGHWAY 16.  THE TORNADO MOVED
NORTHEAST AND PRODUCED TREE DAMAGE AND TOOK DOWN A POWER LINE OFF
KNOPP SCHOOL ROAD AND QUAIL RUN.  FROM AERIAL IMAGES, THERE IS
SIGNIFICANT TREE DAMAGE IN ABOUT A 150 YARD WIDE PATH EXTENDING TO
KOENNECKE-ECKHARDT ROAD.  THE TORNADO CONTINUED ON THE GROUND MOVING
NORTHEAST WHERE IT CROSSED HERBER SHAFFER ROAD. TREE AND ROOF DAMAGE
IS SEEN AT A RESIDENCE ON FM 1631 BEFORE IT APPEARS TO HAVE
DISSIPATED JUST A SHORT TIME LATER AS IT CROSSED WAHRMUND AHRENS ROAD
AT APPROXIMATELY 456 AM. THE HIGHEST ESTIMATED WIND SPEED IS 100
MPH, RATING IT AS AN EF1 TORNADO.

EF SCALE: THE ENHANCED FUJITA SCALE CLASSIFIES TORNADOES INTO THE
FOLLOWING CATEGORIES:

EF0...WEAK......65 TO 85 MPH
EF1...WEAK......86 TO 110 MPH
EF2...STRONG....111 TO 135 MPH
EF3...STRONG....136 TO 165 MPH
EF4...VIOLENT...166 TO 200 MPH
EF5...VIOLENT...>200 MPH
...NWS DAMAGE SURVEY FOR 4/12/20 TORNADO EVENT...

.ROUND MOUNTAIN TORNADO...

RATING:                 EF1
ESTIMATED PEAK WIND:    90 MPH
PATH LENGTH /STATUTE/:  5.82 MILES
PATH WIDTH /MAXIMUM/:   200.0 YARDS
FATALITIES:             0
INJURIES:               2

START DATE:             04/12/2020
START TIME:             05:23 AM CDT
START LOCATION:         ROUND MOUNTAIN / BLANCO COUNTY / TX
START LAT/LON:          30.4397 / -98.3605

END DATE:               04/12/2020
END TIME:               05:34 AM CDT
END LOCATION:           5 ENE ROUND MOUNTAIN / BURNET COUNTY / TX
END LAT/LON:            30.4805 / -98.2769

SURVEY SUMMARY:
A SMALL TORNADO TOUCHED DOWN NEAR ROUND MOUNTAIN IN NORTHERN BLANCO
COUNTY IN THE EARLY MORNING HOURS OF SUNDAY APRIL 12TH AT
APPROXIMATELY 523 AM. THE TORNADO FIRST APPEARED TO TOUCH DOWN NEAR
RANCH ROAD 962 THEN MOVED NORTHEAST BY COYOTE TRAIL BEFORE IMPACTING
2 RV PARKS ON HIGHWAY 281 AND HOF BRAU. ESTIMATES FROM BLANCO COUNTY
EMERGENCY MANAGEMENT SHOW THAT A TOTAL OF APPROXIMATELY 60 RESIDENCES
WERE IMPACTED, WITH AT LEAST 11 BEING COMPLETELY DESTROYED AND 8 MORE
SUSTAINING MAJOR DAMAGE. THERE WERE 2 MINOR INJURIES. THE TORNADO
CONTINUED MOVING NORTHEAST AND CROSSED THE BLANCO/BURNET COUNTY LINE
NEAR CREEK LANE AND THEN DISSIPATED IN SOUTHERN BURNET COUNTY NEAR
COUNTY ROAD 401 S AT APPROXIMATELY 534 AM.

EF SCALE: THE ENHANCED FUJITA SCALE CLASSIFIES TORNADOES INTO THE
FOLLOWING CATEGORIES:

EF0...WEAK......65 TO 85 MPH
EF1...WEAK......86 TO 110 MPH
EF2...STRONG....111 TO 135 MPH
EF3...STRONG....136 TO 165 MPH
EF4...VIOLENT...166 TO 200 MPH
EF5...VIOLENT...>200 MPH

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7 -Day and Hourly for Category

7 Day Forecast

Monday

62° / 46°
Mainly clear
Mainly clear 10% 62° 46°

Tuesday

66° / 45°
More sun than clouds
More sun than clouds 0% 66° 45°

Wednesday

68° / 50°
Mix of sun and clouds
Mix of sun and clouds 0% 68° 50°

Thursday

77° / 60°
A few clouds
A few clouds 0% 77° 60°

Friday

73° / 54°
Mostly cloudy
Mostly cloudy 20% 73° 54°

Saturday

74° / 64°
Scattered thunderstorms
Scattered thunderstorms 30% 74° 64°

Sunday

80° / 63°
Morning showers and thunderstorms
Morning showers and thunderstorms 30% 80° 63°

Humidity

Hourly Forecast

55°

9 PM
Clear
0%
55°

54°

10 PM
Mostly Clear
0%
54°

52°

11 PM
Clear
0%
52°

50°

12 AM
Clear
0%
50°

50°

1 AM
Clear
0%
50°

49°

2 AM
Clear
0%
49°

49°

3 AM
Clear
10%
49°

48°

4 AM
Clear
10%
48°

48°

5 AM
Clear
0%
48°

45°

6 AM
Clear
0%
45°

45°

7 AM
Partly Cloudy
0%
45°

46°

8 AM
Partly Cloudy
0%
46°

50°

9 AM
Mostly Sunny
0%
50°

52°

10 AM
Mostly Sunny
0%
52°

56°

11 AM
Mostly Sunny
0%
56°

59°

12 PM
Mostly Cloudy
0%
59°

59°

1 PM
Partly Cloudy
0%
59°

62°

2 PM
Partly Cloudy
0%
62°

64°

3 PM
Mostly Sunny
0%
64°

65°

4 PM
Mostly Cloudy
0%
65°

65°

5 PM
Mostly Cloudy
0%
65°

61°

6 PM
Partly Cloudy
0%
61°

59°

7 PM
Partly Cloudy
0%
59°

57°

8 PM
Partly Cloudy
0%
57°
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Sunset

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Unseasonably cold.
46°F Unseasonably cold.
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Precip
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Unseasonably cold.
46°F Unseasonably cold.
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Precip
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Sunset
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Clear

Lockhart

58°F Clear Feels like 58°
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13 mph ENE
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Sunset

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46°F Unseasonably cold.
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Llano

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7 mph ENE
Humidity
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Sunrise
Sunset

Tonight

Mainly clear. Low 42F. Winds light and variable.
42°F Mainly clear. Low 42F. Winds light and variable.
Wind
4 mph NE
Precip
0%
Sunset
Moon Phase
Waning Gibbous
Clear

Blanco

55°F Clear Feels like 55°
Wind
3 mph ENE
Humidity
58%
Sunrise
Sunset

Tonight

Clear skies. Low 42F. Winds NE at 5 to 10 mph.
42°F Clear skies. Low 42F. Winds NE at 5 to 10 mph.
Wind
8 mph NE
Precip
10%
Sunset
Moon Phase
Waning Gibbous
Clear

La Grange

59°F Clear Feels like 59°
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0 mph
Humidity
64%
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Sunset

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47°F Clear skies. Low 47F. Winds NNE at 5 to 10 mph.
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7 mph NNE
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