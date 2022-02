Westlake football sweeps 6A all-state awards, 6 on list from Central Texas

Westlake head coach Todd Dodge meets with quarterback Cade Klubnik before the Chaparrals’ 6A Division 2 state championship game. (Todd Bynum/KXAN)

AUSTIN (KXAN/AP) — Westlake quarterback Cade Klubnik and defensive lineman Ethan Burke were named the Texas 6A offensive and defense players of the year after an undefeated, state championship season. Westlake’s Todd Dodge was named coach of the year in his Texas high school football retirement season.

The Chaparrals defeated Denton Guyer in the 6A-Division II title game in December for their third-straight 6A championship.

The Texas Sports Writers Association Class 6A all-state team was released Friday, as voted by media members who cover Texas high school football and distributed by The Associated Press.

Offensive lineman Connor Robertson and receiver Jaden Greathouse joined Klubnik and Burke as first-team selections from Westlake.

Vandegrift defensive lineman Tucker Harrison and Westlake’s defensive back Will Courtney were named to the second-team list.

Lake Travis defensive lineman Max Linhoff and Westlake offensive lineman Bray Lynch earned third-team selections.

6A All-State team (provided by AP)

First team

Offense

Guards – Connor Robertson, Austin Westlake, 6-4, 295, sr.; (tie) Colton Thomasson, Smithson Valley, 6-8, 325, jr.; Isaiah Kema, Wolfforth Frenship, 6-4, 280, jr.

Tackles – Kelvin Banks, Humble Summer Creek, 6-5, 330, sr.; Kameron Dewberry, Humble Atascocita, 6-4, 316, sr.

Center – Van Wells, C.E. King, 6-3, 308, sr.

Wide receivers – Jaden Greathouse, Austin Westlake, 6-3, 205, jr.; Jordyn Tyson, Allen, 6-2, 180, sr.

Tight end – RJ Maryland, Southlake Carroll, 6-5, 215, sr.

Quarterback – Cade Klubnik, Austin Westlake, 6-2, 190, sr.

Running backs – Seth Davis, Katy, 5-7, 160, jr.; Ollie Gordon, Euless Trinity, 6-3, 205, sr.; Owen Allen, Southlake Carroll, 6-0, 200, jr.

Fullback – Quentin Owens, SA Wagner, 5-11, 200, sr.

All-purpose – PJ Rivera, Edinburg Vela, 5-9, 175, sr.

Place-kicker – Carter Brown, Pearland Dawson, 6-1, 195, sr.

Defense

Linemen – Anthony Holmes Jr., Spring Westfield, 6-3, 290, sr.; Ethan Burke, Austin Westlake, 6-7, 235, sr.; Kris Ross, North Shore, 6-3, 270, sr.; (tie) Ernest Cooper IV, Arlington Martin, 6-5, 240, sr.; David Hicks Jr., Allen, 6-4, 270, jr.

Linebackers – Ty Kana, Katy, 6-2, 210, sr.; Alyzha Williams, San Antonio Brennan, 6-0, 173, sr.; (tie) Jordan Crook, Duncanville, 6-0, 225, sr.; Taurean York, Temple, 6-0, 220, jr.

Secondary – Devyn Bobby, DeSoto, 5-11, 175, sr.; Terrance Brooks, Little Elm, 5-11, 190, sr.; Jayven Anderson, North Shore, 6-1, 200, jr.; Peyton Williams, Rockwall Heath, 6-1, 195, sr.

Punter – Reagan Tubbs, Flower Mound, 6-0, 175, sr.

Utility – Harold Perkins, Cypress Park, 6-2, 210, sr.

Kick returner – De’Qarius Calhoun, Spring Westfield, 5-9, 170, sr.

Offensive player of the year – Klubnik, Austin Westlake

Defensive player of the year – (tie) Burke, Austin Westlake; Ross, North Shore

Coach of the year – Todd Dodge, Westlake

Second team

Offense

Guards – Tyler Lee, Tomball, 6-3, 285, sr.; Jake Hall, Southlake Carroll, 6-3, 265, jr.

Tackles – Devon Campbell, Arlington Bowie, 6-3, 310, sr.; Patrick Williams, Dickinson, 6-4, 270, sr.

Center – (tie) Nick Blessing, Allen, 6-3, 275, sr.; Patrick Mologne, Tomball, 6-1, 270, sr.

Wide receivers – Chase Sowell, Humble Atascocita, 6-3, 194, sr.; (tie) David Amador, North Shore, 6-1, 170, jr.; Jordan Hudson, Garland, 6-1, 180, sr.

Tight end – Donovan Green, Dickinson, 6-4, 240, sr.

Quarterback – Jackson Arnold, Denton Guyer, 6-2, 200, jr.

Running backs – Re’shaun Sanford, Harker Heights, 5-8, 175, jr.; Jerrell Wimbley, C.E. King, 6-0, 205, sr.; (tie) Makhilyn Young, Midland Legacy, 5-10, 180, sr.; Malachi Medlock, Duncanville, 6-2, 215, sr.

Fullback – Dayshawn Peterson, Alvin, 6-2, 195, jr.

All-purpose – Ky Woods, Clear Springs, 5-10, 185, sr.

Place-kicker – Julian Melucci, El Paso Eastlake, 5-7, 155, jr.

Defense

Linemen – Tucker Harrison, Vandegrift, 6-3, 200, sr.; Omari Abor, Duncanville, 6-4, 240, sr.; Rowan Briggs, Denton Guyer, 6-3, 245, sr.; (tie) Gavin Woods, Smithson Valley, 6-3, 225, jr.; Cavan Tuley, Tomball, 6-2, 220, sr.

Linebackers – Kent Battle, North Shore, 5-11, 200, sr.; Nic Caraway, Bryan, 6-3, 245, sr.; Martrell Harris, The Woodlands, 6-2, 200, sr.; (tie) Michael Antuna, Fort Worth Boswell, 5-9, 175, sr.; Ethan Wesloski, McKinney Boyd, 6-2, 225, sr.

Secondary – Du’Wayne Paulhill, Bryan, 5-11, 205, sr.; Will Courtney, Austin Westlake, 6-2, 188, jr.; Fordham Parks, Katy Cinco Ranch, 5-10, 171, sr.; Cadien Robinson, Rockwall, sr.

Punter – Tyler White, Southlake Carroll, 6-3, 180, jr.

Utility – Jack Lugo, Pharr-San Juan-Alamo North, 6-3, 215, sr.

Kick returner – Peyton Bowen, Denton Guyer, 6-1, 190, jr.

Third team

Offense

Guards – Jacob Egg, Katy, 6-2, 260, jr.; Gabriel Owen, San Antonio Brennan, 6-3, 285, sr.

Tackles – Bray Lynch, Austin Westlake, 6-5, 280, sr.; Cameron Williams, Duncanville, 6-5, 360, sr.

Center – (tie) Joe Radovan, Denton Guyer, 6-3, 305, sr.; Brandon Hinojosa, Edinburg Vela, 6-3, 200, sr.

Wide receivers – Curtis Murillo, El Paso Eastwood, 6-1, 170, jr.; (tie) Jordan Nabors, Rockwall Heath, 5-11, 180, sr.; Noah Thomas, Clear Springs, 6-5, 195, sr.

Tight end – (tie) Dylan Domel, Smithson Valley, sr.; Bryan Henry, Belton, 6-3, 220, sr.

Quarterback – Ashton Dubose, San Antonio Brennan, 6-2, 185, jr.

Running backs – Zach Evans, Rockwall Heath, 5-10, 203, sr.; Robert Fitzgerald, Dallas Jesuit, 6-0, 200, sr.; (tie) Samari Howard, Temple, 5-8, 175, sr.; Isaac Gonzalez, Pharr-San Juan-Alamo North, 5-10, 205, sr.

Fullback – Micah Barnett, Dickinson, 6-2, 235, sr.

All-purpose – Wyatt Young, Katy Tompkins, 6-0, 185, soph.

Place-kicker – (tie) Jonathan Dimas, Spring Westfield, 5-9, 180, soph.; Tyler White, Southlake Carroll, 6-3, 180, jr.

Defense

Linemen – Max Linhoff, Lake Travis, 6-1, 205, sr.; Cooper Vaden, Fort Worth Boswell, 6-2, 235, sr.; Lukia Rawls, Klein Cain, 6-0, 260, sr.; Jake Ferree, Clear Springs, 6-3, 225, sr.

Linebackers – Kylan Salter, Cedar Hill, 6-2, 225, jr.; Brock Hayward, VR Eaton, 6-1, 225, sr.; Ruben Limon, Los Fresnos, 5-11, 180, jr. Nai Mose, Euless Trinity, 6-1, 225, sr.

Secondary – Eli Bowen, Denton Guyer, 5-9, 170, soph.; Julian Humphrey, Clear Lake, 6-2, 190, sr.; Dejuan Lewis, Alvin Shadow Creek, 6-1, 190, sr.; (tie) Jordan Ford, Tyler Legacy, 6-1, 170, sr.; Graham Gillespie, Bridgeland, 6-2, 190, sr.

Punter – Alei Sabek, Katy Taylor, 5-10, 154, jr.

Utility – (tie) Mikhal Harrison-Pilot, Temple, 6-0, 185, jr.; Hector Muniz, Los Fresnos, 5-10, 185, sr.

Kick returner – Caden Park, McKinney Boyd, 6-1, 180, sr.